Adana'da piknikte göle giren Fırat boğuldu

ADANA'da, ailesiyle birlikte Seyhan Baraj Gölü kenarına pikniğe giden Delil Fırat Atalay (9), serinlemek için girdiği suda boğuldu.

ADANA'da, ailesiyle birlikte Seyhan Baraj Gölü kenarına pikniğe giden Delil Fırat Atalay (9), serinlemek için girdiği suda boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle piknik yapmak için Seyhan Baraj Gölü kıyısına gelen Delil Fırat Atalay, iddiaya göre, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Atalay, derinliğin arttığı bölgeye sürüklenip, gözden kayboldu. Atalay'ı suda bulamayan yakınlarının ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Su altı polisleri, yaptıkları çalışmayla Atalay'ı hareketsiz bularak, sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Atalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Delil Fırat Atalay'ın cansız bedeni, ambulansla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı