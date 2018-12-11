PFDK, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'na Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi
PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçtiğimiz günlerde Atiker Konyaspor maçına Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösteren Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası verdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
YORUMLAR (7)
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HİÇ ŞAŞIRMADIK. TTF''NİN İŞ ANADOLU TAKIMLARININ ÖNÜNÜ TIKAMAK, BAŞARILARINI EN GELLEMEK OLDU. BAKIN TÜRK FUTBOLUNU NE HALE DÜŞÜRDÜLER. AVRUPA''DA KÜME DÜŞTÜK. HİÇ UTANMADAN HALA O KOLTUKLARDA YÜZLERİ KIZARMADAN OTURABİLİYORLAR. SEN ÇÖZÜM ÜRETECEĞİNE, SORUN ÜRETİYORSUN. BIRAKIP GİDİN ARTIK. LÜTFEN!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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evet beyler ikinci dalga başlattı tüpcü trabzon biraz yukarılara çıktıya cezalar başladı seyredin iş citti başak şehiri şampiyon yapıp katara satma oporusyonu bjk 2 inci yapmak için çalışıyorlar kasım paşada reyisin takımı üçüncü olacak hedef bu yaşayan görecekCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu sene trabzonsporu kötü oyunlarınızla durduramıcaksınız ilahi adalet yerini bulacak satılmış federasyonCevap Yaz 2 Yayından KaldırDEDE: başladılar bile siz uyuyun sıra sizde1 Yayından Kaldır
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BEter olunCevap Yaz 6 Yayından Kaldır