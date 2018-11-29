PFDK, Serdar Aziz'e 3 Maç Ceza Verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz'e 3 maç ceza verdi.
PFDK, Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz'e 3 maç ceza verildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü sporcusu SERDAR AZİZ'in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."
Serdar Aziz; Beşiktaş, Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
YORUMLAR (43)
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3 fazla ceza oldu o anki sinirle, 2 maça inerse tam yerinde olur.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ya arkadaş penaltı olmadığını Serdar Aziz’in suçsuz olduğu ortada neyin 3 maçı yazıklar olsun allah hesabını sorsun inş ülkede adalet yokki normal yaniCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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ŞİKECİ TFF. . . ZATEN FENERLE BEŞİKTAŞI KURTARMAK İÇİN TFF BAŞKANI OLMADI MI BU TÜPÇÜ. . . . KALDI Kİ YILLARDIR KURTARAMADI. . . . BİZİM TAKIMA BOL BOL CEZA VERİP KARŞI TAKIMIN KAZANMASI SAĞLIYORLAR. . . .Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Galatsaraylılar uyanık kendileride bu yılki takımlarının son 30 yılın en başarısız ve kalitesiz takımı olduklarının farkında görünen köy misali hem türkiyede hem de avrupada başarısız olacaklarını şimdiden anladılar bu durumda ne yapacaklar tabiki düşman yaratıp sucu ona yıkacaklar o yuzden var gücleriyle tff mhk ve hakem camiasına saldırıyorlar şimdilik sadece fanatik g. s lileri kandırıyorlar ama yakında ard arda farklı malubiyetler gelince onlarında gözleri açılacakCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Allah belanı versin futboldan anlamayan futbol düşmanları hakemler ve federasyonCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır