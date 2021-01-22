Son dakika: Petrol ve altın fiyatları düştü

Çin'deki yeni Covid-19 kaynaklı yeni kısıtlamalar ve Çin hükümetinin, Çin yeni yıl tatilinde seyahat edilmemesi çağrısının ardından, küresel petrol talebini baskılayabileceği endişeleriyle düştü.

ABD'deki finansal yardım paketine yönelik beklentilerle yükselen altın fiyatları da, ABD hazine tahvillerinin yükselmesiyle hafif düştü. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasında kur politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında 1,870 doların üzerine yükselen altın fiyatları 1,860 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.41 düşüşle 55.27 dolar,Batı Teksas yüzde 1.45 düşüşle 52.39 dolar,altın yüzde 0.46 düşüşle 1,860.45 dolar,gümüş yüzde 2.12 düşüşle 25.43 dolar,bakır yüzde 0.09 düşüşle 8,034.00 dolar,platin yüzde 1.52 düşüşle 1,110.61 dolar,paladyum yüzde 0.04 düşüşle 2,369.43 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 442 liraya, çeyrek altın 730 liraya, Cumhuriyet altını da 2,910 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, Brent petrolün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısı sonrası yaşadığı yükselişini devam ettirmekte zorlansa da 55 dolar üzerinde tutunmayı başardığına işaret edilerek, "Joe Biden yönetiminde enerji talebinin artacağına dair beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte yükselişini korumayı sürdürüyor" denildi ve eklendi: "Petrol'de yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda geçen hafta test edilen 57.35 dolar seviyesi tekrar hedeflenebileceği gibi Uluslararası Enerji Ajansının küresel talep tahminlerini düşürmesi ve artan korona virüs vakaları ise petrol piyasalarındaki iyimserliği azaltıyor. Haftanın son işlem gününde dolar endeksindeki hareketliliğe ek olarak açıklanacak stok verilerini de takip edeceğiz."Altın fiyatlarına ilişkin analizde de, Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasında kur politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında yönünü yukarı çeviren altının, dolar endeksindeki geri çekilmenin devam etmesi ile yukarı yönlü hareketini sürdürdüğüne işaret edilerek, "Öte yandan Joe Biden yemin ederek göreve başlarken sarı metalde ise kar satışları ile hafif geri çekilme görüldü. Planlanan destek paketi ile oluşacak bol likidite ortamının ons altını destekleyeceği düşünülse de, talep tarafında ve orta vadeli beklentilerde faizlerde olası yükselişin ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceğini algısı da ön planda olmaya devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı