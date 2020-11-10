Son dakika... Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Son dakika haberi... Covid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle yükselen Brent petrol yeniden 43 doları, Batı Teksas petrolü de yeniden 40 doları aştı.

Covid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle yükselen Brent petrol yeniden 43 doları, Batı Teksas petrolü de yeniden 40 doları aştı. Buna karşılık, belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,900 doların altına gerileyen altın bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının son üç haftanın zirvesinden yönünü aşağı çevirdiğine işaret ederek, "ABD seçimleri sonrasında belirgin değer kazanımları yaşayan varlıklardan biri olan ons altın dolar üzerinde oluşan baskıdan ilk etapta pozitif etkilenerek 1,965 doların üzerine kadar tepki verdi" dedi ve ekledi:

"Ancak son üç haftanın en yüksek seviyelerine ulaşılsa da 1,960 ve 1,975 dolar dirençlerinin altında kalınması dikkat çekerken aşı ile ilgili pozitif gelişmeler sert değer kayıplarına neden oldu. "Bu noktada Pfizer 'in geliştirdiği aşının Covid-19'a karşı yüzde 90 etkili olduğunun tespit edilmesinin ons altına sürpriz olmayan bir şekilde negatif yansıdığını görüyoruz.

"Aşı haber inin daha da somut bir hale gelmesi durumunda bunun ons altın üzerindeki baskıyı artırmasını bekleriz. Teknik açıdan ise yukarıda 1,900, aşağıda ise 1,850 dolar seviyesini izliyoruz. "Diğer taraftan TL sert şekilde değer kazandığı için gram altın fiyatlarında da belirgin geri çekilmeler yaşanıyor. TL'nin bu eğilimini sürdürmesi durumunda gram altında daha düşük rakamlar görebileceğimizi göz önünde bulundurmak gerekiyor."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 2.36 artışla 43.01 dolar,Batı Teksas yüzde 2.51 artışla 40.85 dolar,altın yüzde 0.84 artışla 1,881.29 dolar,gümüş yüzde 0.41 artışla 24.27 dolar,bakır yüzde 0.13 düşüşle 6,938.00 dolar,platin yüzde 0.49 artışla 873.15 dolar,paladyum yüzde 0.92 düşüşle 2,468.15 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 496 liraya, çeyrek altın 817 liraya, Cumhuriyet altını da 3,354 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in aşı haber inin kıymetli madenleri "sarstığı" vurgulandı ve şöyle denildi: "Dünkü seansta bir süredir beklenen aşı haberler inden ilki gelirken, altın sert satış yediği bir haftaya başlamış oldu. Seansa 1,951 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, günün ilk saatlerinde pozitif bir başlangıç yapmış ve 1,965 dolar/onsla Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetmişti. "Tüm bunlar yaşanırken Pfizer, yapmış oldukları denemelerde yüzde 90'lık etki görüldüğünü duyurdu. Açıklamayı yapan şirket yetkilileri bunu yüz yılın en önemli tıp gelişmesi olarak nitelendirdi. "Güvenlik değerlendirmesinden de başarıyla geçmesi durumunda salgının bitmesine dair bir umut belirmiş olacak. Bu haber akışı sonrası havacılık, turizm ve bankacılık sektörleri önderliğinde hisse senedi piyasalarında sert yukarı yaşandı. "Aynı zamanda altın önderliğinde tüm kıymetli metaller sert aşağı yaşadı. Altın 1,950 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek, volatilitesi yüksek bir seansı yaşadı. "Seansı 1,861 dolar/onstan tamamlayan kıymetli maden, hanesine yüzde 4.6 kayıp yazdığı bir seansı geride bıraktı ve bu kayıp ağustostan bu yana altının kaydettiği en büyük kayıp olarak kayıtlara geçmiş oldu."Gümüş, altındaki kayıptan nasibine düşenden fazlasını alarak, günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. 25.61 dolar/onstan seansa başlayan beyaz maden, 24.07 dolar/onstan seansı tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 6.0 kaybı hanesine yazmış oldu. "Platin de dünkü seansta satıcılı bir seyir izlerken, 849 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek günün en düşük seviyesini kaydetti. Günü 866 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 3.2 kayıp yazmış oldu."Paladyum, diğer kıymetli madenlerdeki satışa rağmen günün en güçlü kalan kıymetli madeni olarak öne çıktı. Aşının bulunmasından en pozitif etkilenecek olan kıymetli maden olarak öne çıkan paladyum, seansı 2,483 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 0.4 gibi bir kayıpla günü tamamladı."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda da aşının etkisi hissedilirken, satıcıların iştahlı olduğu seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.00-0.50 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 3,018 kg altın, 2,350 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı