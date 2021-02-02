Son dakika! Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

Petrol fiyatlarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısı sonra başlayan yükseliş, Joe Biden yönetiminde enerji talebinin artacağına ilişkin beklentilerin de etkisiyle sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 57.98 dolar ile 58 dolar sınırına yükselirken, Batı Teksas patrolünün varil fiyatı da 55 doları aştı.

ABD'de yeni açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinin öngörülenden daha hızlı toparlanabileceğini göstermesi üzerine yatırımcıları güvenli limanlardan çıkmasıyla, altın fiyatları düştü.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 2.92 artışla 57.85 dolar,Batı Teksas yüzde 3.11 artışla 55.09 dolar,altın yüzde 1.18 düşüşle 1,836.97 dolar,gümüş yüzde 4.55 düşüşle 27.49 dolar,bakır yüzde 0.12 artışla 7,822.50 dolar,platin yüzde 2.00 düşüşle 1,106.55 dolar,paladyum yüzde 0.34 artışla 2,258.29 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 424 liraya, çeyrek altın 702 liraya, Cumhuriyet altını da 2,858 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "Piyasalarda gümüş odağında bir haftalık başlangıç yapılırken, altının gümüşün coşkusuna yeteri kadar eşlik edemediği bir güne şahitlik ettik" denildi ve eklendi: "Altın, 1847 dolar/ons seviyesinden güne başladıktan sonra, 1871 dolar/onsa kadar yükselerek gümüşün coşkusundan bir parça da olsa destek bulmuş oldu. Ancak gün sonuna kadar bu seviyede tutunmayı başaramayan sarı maden, 1860 dolar/onsla günü tamamlayarak haftaya yüzde 0,7 kazançla başlangıç yapmış oldu. Aynı zamanda uzun süredir altın gümüş rasyosunun 70 desteğinin kırılmasıyla birlikte dün 62 seviyesi test edildi ve 2014 yılından beri ilk kez bu seviye kaydedilmiş oldu. "Geçen hafta sosyal medyada, gümüşteki açık pozisyonları olup fonları zora sokmak niyetinde olan bir grup yatırımcının başlatmış olduğu kampanya daha da destek bularak haftanın ilk işlem gününde gümüş tarafında güçlü bir açılış gördük. 28.44 dolar/onstan boşluklu açılış yapan beyaz maden, gün içindeki alımlarla desteklendi ve 8 yılın ardından tekrardan 30 dolar/onsun üzerini test etti. "Gümüş ABD seansının açılışında bir parça daha destek bulmaya çalışsa da seansı 29.02 dolar/onstan yüzde 7.5 kazançla tamamlamış oldu. Piyasa büyüklükleri açısından bir hisse senedinde ortaya çıkan durumun, bir emtiada ortaya çıkmasının kolay olmayacağı görülmüş oldu. Diğer taraftan gümüşteki bu hareketin desteklenmesinde ekonomik ve temel nedenlere de ihtiyaç olduğu gerçeği hatırlanmış oldu. "Platin de gümüşün ardından günü en pozitif kapatan kıymetli maden oldu. 1073 dolar/ons seviyesinden güne başlayan platin, 1129 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 5.2 kazancı hanesine yazmış oldu. "Paladyum, tüm yaşananlardan bağımsız olarak kendi fiyatlaması içerisinde hareket ettiği bir günü geride bırakırken 2246 dolar/onstan yüzde 0.7 kazançla seansı tamamladı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri hacim açısından oldukça düşük bir gün geride kalırken gümüşün hacmi ise küresel piyasalara paralel yükseklikte oldu. Borsa İstanbul'da toplamda 493 kg altın, 11,866 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı