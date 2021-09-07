Son dakika: Petrol arama ruhsatı kararı
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Son dakika: Petrol arama ruhsatı kararı

Son dakika: Petrol arama ruhsatı kararı
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne Diyarbakır'da bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne Diyarbakır'da bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne Diyarbakır'da bulunan ve 8 bin 548 hektar yüzölçümüne sahip saha için petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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