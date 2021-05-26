Son dakika... Petlas Türkiye'nin En Büyük 100 Sanayi Şirketi arasında yükselmeyi sürdürüyor
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Son dakika... Petlas Türkiye'nin En Büyük 100 Sanayi Şirketi arasında yükselmeyi sürdürüyor

Son dakika... Petlas Türkiye'nin En Büyük 100 Sanayi Şirketi arasında yükselmeyi sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Petlas, İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında, Türkiye'nin en büyük 100 sanayicisi arasındaki yerini 13 sıra birden yükselterek 82'nci sırada yer aldı.

Petlas, İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında, Türkiye'nin en büyük 100 sanayicisi arasındaki yerini 13 sıra birden yükselterek 82'nci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petlas'ın başarısı, Ar-Ge yatırımlarının yanı sıra, kapasite ve marka alanlarında süregiden yatırımlarla ve artan ihracat gücüyle geldi. Petlas'ın 2020 yılı üretimden net satışları 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Petlas, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında yer alma hedefini gerçekleştirdi. İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında, 82'nci sıraya yükseldi. Petlas, bir önceki yıl listede 95'inci sırada yer almıştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, Petlas'ın bu başarısında, Ar-Ge alanının yanı sıra, kapasite ve marka yatırımlarıyla, artış gösteren ihracatının da etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan yatırımlar doğrultusunda sağlanan kapasite artışı ve bu artışın değere dönüşmesini hızlandıran marka yatırımları, Petlas'ın büyüme ivmesini güçlendiriyor. Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli Ar-Ge lideriyiz. Yerli Ar-Ge gücümüzle geliştirdiğimiz yüksek kaliteli ürünlerle, premium binek araçları dahil birçok yeni segmentte başarılı oluyoruz. Kendi geliştirdiğimiz teknolojilerimizle, binek araçlardan kamyon ve otobüslere, traktörlerden askeri birlik ve güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara, iş makinelerinden İHA'lara, ülkemizi geleceğe taşıyan lastikleri üretiyoruz ve bu lastikleri bir Türk markası olarak dünya pazarlarına da sunuyoruz."

Öte yandan Petlas'ın 2020 yılı üretimden net satışları, bir önceki yıla oranla yüzde 27 büyüme kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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