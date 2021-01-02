Son Dakika | Petkimspor'un konuğu Bahçeşehir

Son dakika habere göre ING Basketbol Süper Ligi'nde takımda yaşanan 9 koronavirüs vakasının ardından çıktığı ilk maçta Türk Telekom'a deplasmanda teslim olan Petkimspor, yarın Bahçeşehir Koleji önünde telafi arayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde takımda yaşanan 9 koronavirüs vakasının ardından çıktığı ilk maçta Türk Telekom'a deplasmanda teslim olan Petkimspor, yarın Bahçeşehir Koleji önünde telafi arayacak.

Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te start alacak. Ligde çıktığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden, 2 maçı ise koronavirüs vakaları yüzünden ertelenen Petkimspor, 12 haftada 5 galibiyet elde etti. Bahçeşehir Koleji'nin ise 14 maçta 5 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı