Son Dakika | Petkimspor'un konuğu Bahçeşehir
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Son Dakika | Petkimspor'un konuğu Bahçeşehir

02.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:11
Son Dakika | Petkimspor'un konuğu Bahçeşehir

Son dakika habere göre ING Basketbol Süper Ligi'nde takımda yaşanan 9 koronavirüs vakasının ardından çıktığı ilk maçta Türk Telekom'a deplasmanda teslim olan Petkimspor, yarın Bahçeşehir Koleji önünde telafi arayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde takımda yaşanan 9 koronavirüs vakasının ardından çıktığı ilk maçta Türk Telekom'a deplasmanda teslim olan Petkimspor, yarın Bahçeşehir Koleji önünde telafi arayacak.

Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te start alacak. Ligde çıktığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden, 2 maçı ise koronavirüs vakaları yüzünden ertelenen Petkimspor, 12 haftada 5 galibiyet elde etti. Bahçeşehir Koleji'nin ise 14 maçta 5 galibiyeti bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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