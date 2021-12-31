Son dakika! Petkimspor'da koronavirüs kabusu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Petkimspor'da koronavirüs kabusu

Son dakika! Petkimspor'da koronavirüs kabusu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 14 maçta 2 galibiyetle son sıraya demir atıp dün antrenör Can Sevim'le yollarını ayırarak Burak Gören'i göreve getiren Aliağa Petkimspor, yine koronavirüs kabusu yaşıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 14 maçta 2 galibiyetle son sıraya demir atıp dün antrenör Can Sevim'le yollarını ayırarak Burak Gören'i göreve getiren Aliağa Petkimspor, yine koronavirüs kabusu yaşıyor. Geçen sezon da teknik heyet dahil tüm takımın koronvirüse yakalandığı Petkimspor'da vakalar tekrar patladı. Aliağa ekibinde semptom görülmesi üzerine takıma yapılan testlerde toplam 9 isimde koronavirüse rastlandı. Petkimspor'a yapılan PCR testlerinde 1 teknik ekip üyesi, 2 salon çalışanı ve 6 basketbolcunun sonuçları pozitif çıktı. Kulüpten, "Takımımızda görülen semptomlar neticesinde yapılan Covid-19 PCR testlerinde ekibimizden toplam dokuz kişinin testi pozitif çıkmış olup izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. Takım arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" açıklaması yapılırken, Petkimspor'un pazar günü Beşiktaş Icrypex'le deplasmanda oynaması gereken lig maçının ertelenmesi bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title