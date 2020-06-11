Son dakika! Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 165 kişi öldü
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Son dakika! Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 165 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika! Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 165 kişi öldü
11.06.2020 01:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 01:57

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 165 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 903'e yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 87 artarak 208 bin 823'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 98 bin 31 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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