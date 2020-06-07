Son dakika... Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 139 kişi öldü Son dakika haberine göre Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 139 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 301'e yükseldi, vaka sayısı ise 4 bin 358 artarak 191 bin 758'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 82 bin 731 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA