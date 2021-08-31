Son dakika... Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 29 kişi ölü, 24 kişi yaralandı
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Son dakika... Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 29 kişi ölü, 24 kişi yaralandı

Son dakika... Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 29 kişi ölü, 24 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Güney Amerika ülkesi Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Huanuco kentinden başkent Lima'ya giden otobüs 200 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.

Kazada 29 yolcu yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazadan yaralı kurtulanlar, şoförün uyuyakaldığını öne sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Son dakika... Peru'da otobüs kazası: 29 ölü
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Son dakika... Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 29 kişi ölü, 24 kişi yaralandı - Haberler
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