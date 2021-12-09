Son dakika: Peru'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Peru'da, askeri helikopterin düşmesi nedeniyle 5 asker yaşamını yitirdi.

Peru Hava Kuvvetleri'nden (FAP) yapılan açıklamada, başkent Lima'ya bağlı Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'ndan Pucallpa kentine gitmek üzere havalanan MI- 171SH tipi helikopterin, Huarochiri eyaletinde düştüğü belirtildi.

Düşen helikopterde 5 mürettebat olay yerinde öldü. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Devlet Başkanı Castillo'dan başsağlığı

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, askerlerin ölümü üzerine Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Helikopterin 5 mürettebatının ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Görevlerini yerine getirirken ihtiyacı olanlar için canlarını verdiler. Kahraman Peru Hava Kuvvetlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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