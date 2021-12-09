Son dakika: Peru'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika: Peru'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti

Son dakika: Peru'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Güney Amerika ülkesi Peru'da, askeri helikopterin düşmesi nedeniyle 5 asker yaşamını yitirdi.

Güney Amerika ülkesi Peru'da, askeri helikopterin düşmesi nedeniyle 5 asker yaşamını yitirdi.

Peru Hava Kuvvetleri'nden (FAP) yapılan açıklamada, başkent Lima'ya bağlı Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'ndan Pucallpa kentine gitmek üzere havalanan MI- 171SH tipi helikopterin, Huarochiri eyaletinde düştüğü belirtildi.

Düşen helikopterde 5 mürettebat olay yerinde öldü. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Devlet Başkanı Castillo'dan başsağlığı

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, askerlerin ölümü üzerine Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Helikopterin 5 mürettebatının ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Görevlerini yerine getirirken ihtiyacı olanlar için canlarını verdiler. Kahraman Peru Hava Kuvvetlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

İntihar eden iki asker, yıllar sonra şehit sayıldı

İntihar eden iki asker, yıllar sonra şehit sayıldı

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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