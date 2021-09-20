Son dakika: Perm Üniversitesi silahlı saldırganı kamerada - Haberler
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Son dakika: Perm Üniversitesi silahlı saldırganı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Perm Üniversitesi silahlı saldırganı kamerada

Son dakika haberi... Rusya'da Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve henüz kimliği açıklanmayan saldırganın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Rusya'da Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve henüz kimliği açıklanmayan saldırganın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Öğrencilerin kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganın üniversitenin bahçesinde elinde tüfekle binaya doğru yürüdüğü anlar yer aldı. Bu sırada silah sesleri de duyuldu. Rusya İçişleri Bakanlığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın ise gözaltına alındığını duyurmuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Son dakika haberleri! Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

 Son dakika haber... Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Son dakika haber... Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

 Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi.

Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi.
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