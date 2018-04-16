Son Dakika! Pentagon, Suriye'de PKK Ordusu Kurmak İçin Bütçeden Pay Talep Etti

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, terör örgütü PYD/PKK'nın da dahil olduğu 65 bin kişilik silahlı güç için 2019 yılı bütçesinden pay talep ettiği ortaya çıktı.

İLK OLARAK 2017 YILINDA DİLE GETİRİLMİŞTİ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in, 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önlemek için Suriye'de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmuştu.

PENTAGON OCAK AYINDA ORDUNUN KURULACAĞINI İLAN ETTİ

Bu gelişmenin ardından geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarından Pentagon'dan peş peşe PYD/PKK'lı teröristlerden oluşacak "Suriye'de Kuzey Ordusu" adında bir ordunun kurulacağı açıklamaları gelmişti.