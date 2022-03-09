Son dakika... John Kirby, "Ukrayna içinde biyolojik kimyasal bir silah üzerinde çalışmıyoruz"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna içinde biyolojik kimyasal bir silah üzerinde çalışmıyoruz" dedi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna içinde biyolojik kimyasal bir silah üzerinde çalışmıyoruz" dedi.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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