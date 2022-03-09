Son dakika... John Kirby, "Ukrayna içinde biyolojik kimyasal bir silah üzerinde çalışmıyoruz" - Haberler

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Son dakika... John Kirby, "Ukrayna içinde biyolojik kimyasal bir silah üzerinde çalışmıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika... John Kirby,

Son dakika haberleri... Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna içinde biyolojik kimyasal bir silah üzerinde çalışmıyoruz" dedi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna içinde biyolojik kimyasal bir silah üzerinde çalışmıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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