Son Dakika | Pentagon, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırılara Taliban'ın güvenlik konusundaki başarısızlığını yol açmış olabileceğini açıkladı.
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Son Dakika | Pentagon, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırılara Taliban'ın güvenlik konusundaki başarısızlığını yol açmış olabileceğini açıkladı.

Son Dakika | Pentagon, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırılara Taliban'ın güvenlik konusundaki başarısızlığını yol açmış olabileceğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Pentagon, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırılara Taliban'ın güvenlik konusundaki başarısızlığını yol açmış olabileceğini açıkladı.

Pentagon, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırılara Taliban'ın güvenlik konusundaki başarısızlığını yol açmış olabileceğini açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son Dakika | Pentagon, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırılara Taliban'ın güvenlik konusundaki başarısızlığını yol açmış olabileceğini açıkladı. - Haberler
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