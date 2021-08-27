Son Dakika | Pentagon, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırılara Taliban'ın güvenlik konusundaki başarısızlığını yol açmış olabileceğini açıkladı.
Son dakika haber: Pentagon, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırılara Taliban'ın güvenlik konusundaki başarısızlığını yol açmış olabileceğini açıkladı.
Pentagon, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırılara Taliban'ın güvenlik konusundaki başarısızlığını yol açmış olabileceğini açıkladı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı