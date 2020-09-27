Son dakika... Pendik'te ormanlık alanda yangın

Son dakika gündem haberi: Yangın çıkan ormanlık alandan görüntüler İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler Pendik'te ormanlık alanda yangın İSTANBUL (AA) – Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın çıkan ormanlık alandan görüntüler

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler Pendik'te ormanlık alanda yangın

İSTANBUL (AA) – Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kurtdoğmuş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya