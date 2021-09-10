Son Dakika | Pendik'te metal dubalı saldırganın ATM'ye saldırdığı anlar kamerada
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Son Dakika | Pendik'te metal dubalı saldırganın ATM'ye saldırdığı anlar kamerada

Son Dakika | Pendik'te metal dubalı saldırganın ATM'ye saldırdığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Pendik'te 3 farklı ATM'ye metal duba ile saldırıp maddi hasara neden olan şahıs polis tarafından yakalandı.

Pendik'te 3 farklı ATM'ye metal duba ile saldırıp maddi hasara neden olan şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın son olayda elinde bulundurduğu silah da şahsın üzerinden ele geçirildi. Yapılan araştırmada şahsın yaklaşık bir ay kadar önce bankaya gelerek kredi istediği ancak olumsuz yanıt alması sebebiyle tartışma çıkardığı öğrenildi. Şahsın ATM'ye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Eylül Çarşamba günü Pendik'te yaşandı. Adının M.Ş. olduğu öğrenilen şahıs Pendik'te 3 farklı noktada bulunan ATM'lere metal duba ile saldırarak maddi hasara neden oldu. ATM'lerin ekranını kıran şahıs Pendik'te polis tarafından yakalandı. Şahsın son olayda elinde bulundurduğu silah şahsın üzerinden ele geçirildi. Yapılan araştırmada şahsın yaklaşık bir ay kadar önce bankaya gelerek kredi istediği ancak olumsuz yanıt alması sebebiyle tartışma çıkardığı öğrenildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, şahsın ATM'lere saldırarak ekranlarını kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs elinde metal duba ile ATM'ye vuruyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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