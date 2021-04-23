Son dakika haberleri... PENDİK'TE MAKAS KAZASI 1 ÖLÜ 5 YARALI
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Son dakika haberleri... PENDİK'TE MAKAS KAZASI 1 ÖLÜ 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Pendik'te D-100 Karayolu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Pendik'te D-100 Karayolu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Tersane Köprüsü mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 CUG 571 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, aynı istikamette seyir halinde bulunan 34 M 5656 plakalı Gebze-Harem minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 4 kişi ve minibüsteki yolculardan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından D-100 karayolu Ankara istikametinde bir süre trafiğe kapandı. Minibüsün sürücüsü polis tarafından götürülürken, Arkamızdan gelen araç çok hızlıydı. Geldi vurdu dedi.

Otomobilde bulunan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin, yapılan müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza yapan araçlar yol kenarına çekilerek, trafik tekrar normal seyrine döndürüldü. Polisin, olayla ilgili kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri... PENDİK'TE MAKAS KAZASI 1 ÖLÜ 5 YARALI
Son dakika haberleri... PENDİK'TE MAKAS KAZASI 1 ÖLÜ 5 YARALI
Son dakika haberleri... PENDİK'TE MAKAS KAZASI 1 ÖLÜ 5 YARALI
Son dakika haberleri... PENDİK'TE MAKAS KAZASI 1 ÖLÜ 5 YARALI
Son dakika haberleri... PENDİK'TE MAKAS KAZASI 1 ÖLÜ 5 YARALI
Son dakika haberleri... PENDİK'TE MAKAS KAZASI 1 ÖLÜ 5 YARALI
Son dakika haberleri... PENDİK'TE MAKAS KAZASI 1 ÖLÜ 5 YARALI
Son dakika haberleri... PENDİK'TE MAKAS KAZASI 1 ÖLÜ 5 YARALI
Son dakika haberleri... PENDİK'TE MAKAS KAZASI 1 ÖLÜ 5 YARALI
Son dakika haberleri... PENDİK'TE MAKAS KAZASI 1 ÖLÜ 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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