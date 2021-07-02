halı sahanın filelerinde mahsur kalan martıyı itfaiye böyle kurtardı
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halı sahanın filelerinde mahsur kalan martıyı itfaiye böyle kurtardı

halı sahanın filelerinde mahsur kalan martıyı itfaiye böyle kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pendik'te vatandaşların maç yaptığı halı sahanın üstündeki filelere bir martı takıldı.

Pendik'te vatandaşların maç yaptığı halı sahanın üstündeki filelere bir martı takıldı. Filelerden kurtulmak için çırpınan martının imdadına itfaiye yetişti. İtfaiyenin halı sahanın üstündeki filelere takılan martıyı kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

Pendik Yenişehir Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir grup vatandaş halı sahada maç yaptığı sırada halı sahanın üstündeki filelere bir martı takıldı. Filelerde mahsur kalan martıyı görenler maçı yarıda bırakıp martıyı kurtarmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Halı saha içerisine giren itfaiye eri, merdiven aracılığıyla martıya ulaşarak mahsur kaldığı yerden kurtardı. Filelerde çırpınan martının kurtulduğunu gören vatandaşlar itfaiyecileri alkışlayarak kutladı. İtfaiyenin, halı saha filelerinde mahsur kalan martıyı kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Halit Arslan/İHA)

halı sahanın filelerinde mahsur kalan martıyı itfaiye böyle kurtardı
halı sahanın filelerinde mahsur kalan martıyı itfaiye böyle kurtardı
halı sahanın filelerinde mahsur kalan martıyı itfaiye böyle kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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