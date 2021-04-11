Son dakika... Pendik'te hakkında uzaklaştırma kararı verilen eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
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Son dakika... Pendik'te hakkında uzaklaştırma kararı verilen eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
Son dakika... Pendik'te hakkında uzaklaştırma kararı verilen eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Pendik'te hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı verilen eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Pendik'te hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı verilen eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Bahçelievler Çatalzeytin Sokak'ta yaşayan Arzu K, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Göksel K. tarafından göğsünden bıçaklanarak, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Arzu K, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Göksel K, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Göksel K, emniyette verdiği ifadede, eşi ile olayın yaşandığı akşam ilk evliliğinden olan çocuğu yüzünden tartıştıklarını, çıkan tartışma sonucu eşini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Yapılan detaylı incelemede Arzu K'nin ocak ayında yaşanan tartışmalar nedeniyle eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığını, tedbir kararı sürerken çiftin barışarak, aynı evde yaşamayı sürdürmeleri üzerine tedbir kararının ilgili mahkemece yenilenmediği tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Göksel K, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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