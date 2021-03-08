PENDİK'TE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
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PENDİK'TE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

08.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:37

* Dumandan etkilenen bir kadın ambulansta tedavi edildi.

* Dumandan etkilenen bir kadın ambulansta tedavi edildi.

Evin sahibi ve akrabası, çıkan yangın nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te tek katlı bir gecekondunun çatısında henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sırasında bir kadın dumandan etkilenerek ambulansta tedavi edildi. Evin sahibi ve akrabası, çıkan yangın nedeniyle gözyaşlarını tutamadı. Yangın, saat 13.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi'nde bulunan tek katlı bir gecekondunun çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören komşular, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Cadde üzerinde bulunan bir kadın da dumandan etkilenince sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Yangın nedeniyle gecekondunun çatısında hasar oluşurken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. EVİN SAHİBİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Gecekonduda yaşayan Ayşe Keskin ve akrabası Fikriye Akbaşa, itfaiye ekipleriyle konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Ayşe Keskin "Evde bulaşıkları yıkıyordum. Dışarıdan 'yangın var' diye bağırlanları duydum. Dışarıya çıktım ki çatı yanıyordu" dedi. Ayşe Keskin'in akrabası Fikriye Akbaşa ise "Yangın sırasında ben karşı komşudaydım. Benim görümcemin evi yanan yer. Bizde çok şükür bişey yok" diye konuştu.

PENDİK'TE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
PENDİK'TE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
PENDİK'TE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
PENDİK'TE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
PENDİK'TE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
PENDİK'TE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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