Son dakika: Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı (1) - Haberler
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Son dakika: Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı (1)

Son dakika haberler... PENDİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

PENDİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Feci kazada, biri erkek diğeri kadın iki kişi hayatını kaybederken, 1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi.  Ankara istikametine giden otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada biri kadın diğeri erkek iki kişi öldü.  1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen 2 çocuk ise yaralandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Son dakika haberleri | PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI

 PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi
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Haber: Son dakika: Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı (1) - Haberler
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