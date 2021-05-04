Son dakika haberi: Pendik'te eşini uyurken dambılla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Son dakika haberleri... PENDİK'te 25 yıllık eşi Hanife Yenisu'yu (46) uykusundayken dambılla kafasına vurarak öldürdüğü iddia edilen Erol Yenisu (51) hakkında "Kendini savunamayacak durumda bulunan eşe karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

PENDİK'te 25 yıllık eşi Hanife Yenisu'yu (46) uykusundayken dambılla kafasına vurarak öldürdüğü iddia edilen Erol Yenisu (51) hakkında "Kendini savunamayacak durumda bulunan eşe karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Erol Yenisu ve Hanife Yenisu'nun 25 yıldır evli olduğu ve aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunduğu anlatıldı. İddianamede Hanife Yenisu'nun geçtiğimiz Ocak ayında eşinden şikayetçi olduğu ve mahkemenin Hanife Yenisu'ya koruma kararı verdiği belirtildi. Söz konusu karara Erol Yenisu'nun öfkelendiği ve evden ayrılarak yaklaşık 2-3 hafta yurdun değişik illerini gezdikten sonra eve dönerek çocukları ve eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiği kaydedildi.

ÇOCUKLARININ ÇALIŞTIĞI DAMBILLA ÖLDÜRDÜ

Olay günü olan 22 Şubat günü şüphelinin oğlunu işe gönderdikten sonra çocuklarının evde ağırlık çalışmasında kullandıkları dambılın demir çubuğu ile eşi Hanife Yenisu'ya birkaç kez vurduğu ve eşini öldürdüğü belirtildi. Şüpheli Erol Yenisu'nun olayın ardından karakola gidip teslim olduğu aktarıldı.

KANUNU ELEŞTİREN MESAJ ATMIŞ İddianamede şüpheli Erol Yenisu'nun olaydan yaklaşık 1 ay önce 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Önlenmesine Dair Kanun'u eleştirir nitelikte oğlu Cevher Yenisu'ya telefon mesajı attığı dikkate alınarak şüphelinin öldürme eylemini daha önce kurguladığı ve eylemini kurgu dahilinde gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddianamede şüpheli ile maktul arasında olaydan önce kısa bir tartışmanın varlığı kabul edilse de bu tartışmanın öldürmeye kararlı olan şüphelinin öldürme iradesini etkileyen bir durum olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle öldürme eyleminin tasarlanarak gerçekleştirildiğinin kabulünde zorunluluk bulunduğu ifade edildi.

"KENDİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA OLMASINDAN FAYDALANDI"Şüpheli Erol Yenisu'nun emniyette verdiği ifadesinde maktul uyku halindeyken suçu işlendiğini beyan etmesine rağmen savcılık ve hakimlik ifadesinde beyanını inkar ederek maktul uyanıkken ve telefonda bir şey izlerken eylemini gerçekleştirdiğini iddia ettiği hatırlatıldı. İddianamede olay yerinde çekilen fotoğraflar ve video görüntülerinin incelenmesinde maktule ait telefonun kılıfı içerisinde yatağa uzak mesafede şifonyerin üzerinde bulunduğu ve telefona ait kulaklığın yatağında yanındaki etajerin üzerinde bulunduğu belirtildi. Değerlendirme kısmında telefonun uzakta bulunmasının şüphelinin bu yöndeki savunmasının doğru olmadığı, şüphelinin maktulün uyku halindeyken kendisini savunamayacak durumda olmasından faydalanarak eylemini kolaylıkla gerçekleştirdiği iddia edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Erol Yenisu'nun "Kendini savunamayacak durumda bulunan eşe karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı