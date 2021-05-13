Son Dakika | Pendik'te çocuklara vosvoslu, maskotlu bayram sürprizi
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Son Dakika | Pendik'te çocuklara vosvoslu, maskotlu bayram sürprizi

Son Dakika | Pendik'te çocuklara vosvoslu, maskotlu bayram sürprizi
İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Pendik Belediyesi, tam kapanma nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocuklara sürpriz yaptı.

Pendik Belediyesi, tam kapanma nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocuklara sürpriz yaptı. Sevimli maskotlar, vosvoslarla dolaşarak çocuklara şeker ve balon dağıttı.

Pendik Belediyesi, tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocuklar için bayram tadında bir sürpriz hazırladı. Bayram boyunca sürecek olan sürpriz etkinlik kapsamında sevimli maskotlar, vosvoslarla sokak sokak dolaştı. Çocuklara bayram şekeri ve balon dağıtan maskotlar, çocuklara unutulmayacak anlar yaşattı. Çocuklar için hazırlanan rengarenk bayram kutlaması drone ile havadan görüntülendi.

Bayram şekerini alan çocuklardan Ahmet Esen, "Pendik Belediyesi buraya geldi. Bizlere şarkı çalıp, şeker dağıtıyor. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Bayramımızı kutlayan herkesin bayramı kutlu olsun" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika | Pendik'te çocuklara vosvoslu, maskotlu bayram sürprizi
Son Dakika | Pendik'te çocuklara vosvoslu, maskotlu bayram sürprizi
Son Dakika | Pendik'te çocuklara vosvoslu, maskotlu bayram sürprizi
Son Dakika | Pendik'te çocuklara vosvoslu, maskotlu bayram sürprizi
Son Dakika | Pendik'te çocuklara vosvoslu, maskotlu bayram sürprizi
Son Dakika | Pendik'te çocuklara vosvoslu, maskotlu bayram sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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