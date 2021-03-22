Son dakika! PENDİK'TE ANNESİYLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMEDİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYAK ÖLDÜRÜDÜ
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Son dakika! PENDİK'TE ANNESİYLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMEDİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYAK ÖLDÜRÜDÜ

22.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:12

Edinilen son dakika haberine göre Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAPendik'de Suriyeli genç, annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi aralarında çıkan kavgada sırtından bıçakladı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Pendik'de Suriyeli genç, annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi aralarında çıkan kavgada sırtından bıçakladı. Acır olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi Sultanahmet Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sedat Acır, aralarında ilişki olduğu iddia edilen Suriyeli kadınla görüşmek için evine gitti. Annesiyle görüşmesini istemeyen kadının genç oğlu ile Acır evin önünde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle adı öğrenilemeyen Suriyeli genç, Acır'ı sırtından bıçakladı. Acır yaralanarak yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sedat Acır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede delil araştırması yaptı. Ekiplerin çalışmaların ardından Sedat Acır'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde bulunan 5 çocuk ve 4 kadın ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Cinayetin şüphelisi Suriyeli genç, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika! PENDİK'TE ANNESİYLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMEDİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYAK ÖLDÜRÜDÜ
Son dakika! PENDİK'TE ANNESİYLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMEDİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYAK ÖLDÜRÜDÜ
Son dakika! PENDİK'TE ANNESİYLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMEDİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYAK ÖLDÜRÜDÜ
Son dakika! PENDİK'TE ANNESİYLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMEDİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYAK ÖLDÜRÜDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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