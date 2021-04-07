Pendik'te alev topuna dönen araç yangınının görüntüleri ortaya çıktı
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Pendik'te alev topuna dönen araç yangınının görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / MUHARREM ÇAM - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te alev topuna dönen araç yangınının görüntüleri ortaya çıktı Pendik'te 21.00 sıralarında meydana gelen ve alev topuna dönen aracın görüntüleri güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik'te alev topuna dönen araç yangınının görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Pendik'te 21.00 sıralarında meydana gelen ve alev topuna dönen aracın görüntüleri güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı.

Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde Suriye uyruklu Yahya T. isimli vatandaşa ait 34 M 0885 plakalı Hyundai marka minibüsün motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Araçtan yükselen dumanları gören araç sahibi Yahya T. alev topuna dönen aracını söndürmek için verdiği mücadele olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik'te alev topuna dönen araç yangınının görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te alev topuna dönen araç yangınının görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te alev topuna dönen araç yangınının görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te alev topuna dönen araç yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHARREM ÇAM

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