Son Dakika | Pendik'te 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Pendik'te 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pendik'te 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Hünkar Sokak'ta, 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz