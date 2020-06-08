Son Dakika | Pencereden sarkıtılan minik çocuk yürekleri ağza getirdi
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Son Dakika | Pencereden sarkıtılan minik çocuk yürekleri ağza getirdi

Son dakika genel haberi... Pencereden sarkıtılan minik çocuk yürekleri ağza getirdi Sancaktepe'de ailesinden birinin küçük çocuğu kucağına aldıktan sonra evlerinin penceresinin önüne oturtup aşağıya sarkıtarak oyun oynaması dikkat çekti.

08.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:04

Pencereden sarkıtılan minik çocuk yürekleri ağza getirdi

İSTANBUL - Sancaktepe'de ailesinden birinin küçük çocuğu kucağına aldıktan sonra evlerinin penceresinin önüne oturtup aşağıya sarkıtarak oyun oynaması dikkat çekti. Karşı apartmandaki bir kişi tarafından kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sancaktepe'de 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. 3'üncü katta yaşayan aile bireylerinden birisi minik çocuğu pencerenin önüne oturtarak ayaklarını aşağıya sarkıttıktan sonra oyun oynamaya başladı. Pencere önündeki tehlikeli oyuna komşular " Bir anlık dikkatsizlik facia ile sonuçlanabilir" diye tepki gösterdi. Karşı apartmandaki bir kişi tarafından kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Son Dakika | Pencereden sarkıtılan minik çocuk yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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