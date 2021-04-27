Son dakika haberleri... Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerin naaşı memleketine uğurlandı

Son dakika haberlerine göre Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Mustafa Çalım için tören düzenlendi.