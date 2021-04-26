Son dakika! Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan askerin kardeşi: "Vatan sağ olsun"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan askerin kardeşi: "Vatan sağ olsun"

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan askerin kardeşi: "Vatan sağ olsun" Şehidin babası ve yakınları Ayyıldız bayraklar ile donatılan evden Samsun'a yol çıktı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan Bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekatı'nda el...

Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan askerin kardeşi: "Vatan sağ olsun"

Şehidin babası ve yakınları Ayyıldız bayraklar ile donatılan evden Samsun'a yol çıktı

İSTANBUL - Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan Bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın Bağcılar'da bulunan baba evine bayrak asıldı. Ailesi ve yakınları şehidin cenazesini defnetmek üzere yola çıktı. Kardeşi şehit olan Şaban Çakar ise " Vatan sağ olsun" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin - Basyan Bölgesinde kararlılıkla sürdürülen Pençe - Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul Bağcılar'da bulunan baba evine Ay Yıldızlı Bayraklar asıldı. Şehit babası Ahmet Çakar'ın evinin bayraklarla donatıldığı görüldü.

Şehidin İstanbul'daki yakınları Samsun'a doğru yola çıktı

Şehidin Bağcılar Merkez Mahallesinde yaşayan ailesi ve yakınları ise cenaze töreni için Samsun Vezirköprü ilçesine doğru çıktı. Otobüsün yola çıkmasına dakikalar kala konuşan kardeşi Şaban Çakar, "Vatan Sağolsun" ifadelerini kullandı.

Otobüsün yola çıkmasının ardından şehidin evinin önünde kalabalık ise dağıldı. Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın annesi Melek Çakar'ın ise Kastamonu'da yaşadığı öğrenildi.

Son dakika! Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan askerin kardeşi: 'Vatan sağ olsun'
Son dakika! Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan askerin kardeşi: 'Vatan sağ olsun'
Son dakika! Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan askerin kardeşi: 'Vatan sağ olsun'
Son dakika! Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan askerin kardeşi: 'Vatan sağ olsun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu
Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi
Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi
Komşuda kabus! Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 40 kişi öldü
Komşuda kabus! Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 40 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cem Yılmaz Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan askerin kardeşi: "Vatan sağ olsun" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 02:36:56. #1.15#

title