Son dakika... Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu
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Son dakika... Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

Son dakika... Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde dün teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğu, yaralanan 2 askerin ise hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Son dakika haber... MSB, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin...
Son dakika haber... MSB, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin...
Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
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