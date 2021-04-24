Son Dakika | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına dair ilk görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına dair ilk görüntüleri paylaştı.
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