Son Dakika | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına dair ilk görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına dair ilk görüntüleri paylaştı.

Son Dakika | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler
Son Dakika | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler
Son Dakika | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler
Son Dakika | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler

Kaynak: Anadolu Ajansı

Harekatın başarı şifreleri…Son teknoloji, yerel ajan ağı ve teknik kapasite artırımı
Harekatın başarı şifreleri…Son teknoloji, yerel ajan ağı ve teknik kapasite artırımı
HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki
HDP'nin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şeyma Subaşı Toprak Sergen Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Ünal Karaman Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Abd Kripto Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 20:22:06. #1.15#

title