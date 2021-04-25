Son Dakika | Pençe-Şimşek Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
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Son Dakika | Pençe-Şimşek Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Son Dakika | Pençe-Şimşek Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan askerin şehit olduğu bildirildi.

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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