Son dakika: Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak...
Son dakika 3. sayfa haberine göre Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı