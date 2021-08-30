Son Dakika | Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son Dakika | Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika | Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
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