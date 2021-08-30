Son dakika... Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

Son dakika haberlerine göre Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek şehit oldu.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, uzman çavuş 10 Ağustos'ta Pençe-Kaplan Operasyonu'nda roket saldırısı sonucu yaralanmıştı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden İsmail Şebelek, dün saat 19.30'da şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım