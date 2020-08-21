Son dakika... Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
21.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:21
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA