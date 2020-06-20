Son Dakika: Pençe Harekatı şehidine son görev
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Son Dakika: Pençe Harekatı şehidine son görev

Gelen son dakika haberlerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin açtığı taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya (23) memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Son Dakika: Pençe Harekatı şehidine son görev
20.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:09

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin açtığı taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya (23) memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Pazarcık ilçe mezarlığında Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için cenaze töreni düzenlendi. Askerlerin omuzlarında taşınan şehidin cenazesi, tören alanına getirildikten sonra anne Fadıma, baba Mehmet Kahya ve kız kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekerek ağıtlar yaktı. İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan şehidin cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

Şehidin cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya tekbirler eşliğinde ebediyete uğurlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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