Son dakika: Pençe Harekatı bölgesinde taciz ateşi açıldı; 1 asker şehit oldu (3)
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Son dakika: Pençe Harekatı bölgesinde taciz ateşi açıldı; 1 asker şehit oldu (3)

Son dakika: Pençe Harekatı bölgesinde taciz ateşi açıldı; 1 asker şehit oldu (3)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER, TAZİYE MESAJI YAYIMLADIGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de teröristlerin açtığı taciz ateşiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için taziye mesajı yayımladı.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER, TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de teröristlerin açtığı taciz ateşiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için taziye mesajı yayımladı. Güler, yayımladığı mesajında "Silah arkadaşımız 26 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
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