Son dakika: Pençe Harekatı bölgesinde taciz ateşi açıldı; 1 asker şehit oldu (3)

Son dakika haberi: GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER, TAZİYE MESAJI YAYIMLADIGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de teröristlerin açtığı taciz ateşiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için taziye mesajı yayımladı.