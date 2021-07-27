Son dakika! Pençe Harekatı bölgesinde taciz ateşi açıldı; 1 asker şehit oldu (2)
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Son dakika! Pençe Harekatı bölgesinde taciz ateşi açıldı; 1 asker şehit oldu (2)

Son dakika! Pençe Harekatı bölgesinde taciz ateşi açıldı; 1 asker şehit oldu (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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