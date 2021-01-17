Son dakika! Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
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Son dakika! Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

17.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:04
Son dakika! Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Son dakika haberine göre Çin'in başkenti Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vuruldu.

Çin'in başkenti Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vuruldu.

China Daily gazetesinin haberine göre, Pekin'de 1 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyasında 8 bin 700'den fazla sağlık personeli görev aldı.

Kentin farklı bölgelerinde kurulan 205 aşı merkezinde öncelikli olarak belirlenen gruplardan yaklaşık 1,7 milyon kişi Kovid-19 aşısı yapıldı.

Bu gruplar sağlık çalışanları, soğuk zincir lojistik sektörü, gümrük müfettişleri, hükümet kurumları ve hizmet sektörü çalışanları ile yurt dışına çıkacak kişilerden oluşuyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 aşısı vurulan kişi sayısının 10 milyonu geçtiğini bildirmişti.

Pekin'de son zamanlarda artan vaka sayıları nedeniyle Şunyi semtinde 27 Aralık 2020'de acil durum ilan edilmiş, bu kapsamda 800 bin kişiye Kovid-19 testi uygulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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