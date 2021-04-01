Son dakika: Pekcan: "Sayın Tai ile Türkiye-ABD ticari ilişkileri gündemindeki konularda birlikte çalışmaya yönelik yapıcı bir zeminde hareket etmeye karar verdik"
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Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. (4)
Pekcan: "Sayın Tai ile Türkiye-ABD ticari ilişkileri gündemindeki konularda birlikte çalışmaya yönelik yapıcı bir zeminde hareket etmeye karar verdik"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz