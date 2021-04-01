Son dakika: Pekcan: "Sayın Tai ile Türkiye-ABD ticari ilişkileri gündemindeki konularda birlikte çalışmaya yönelik yapıcı bir zeminde hareket etmeye karar verdik"
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Son dakika: Pekcan: "Sayın Tai ile Türkiye-ABD ticari ilişkileri gündemindeki konularda birlikte çalışmaya yönelik yapıcı bir zeminde hareket etmeye karar verdik"

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. (4)

Pekcan: "Sayın Tai ile Türkiye-ABD ticari ilişkileri gündemindeki konularda birlikte çalışmaya yönelik yapıcı bir zeminde hareket etmeye karar verdik"

Son dakika: Pekcan: 'Sayın Tai ile Türkiye-ABD ticari ilişkileri gündemindeki konularda birlikte çalışmaya yönelik yapıcı bir zeminde hareket etmeye karar verdik'
Son dakika: Pekcan: 'Sayın Tai ile Türkiye-ABD ticari ilişkileri gündemindeki konularda birlikte çalışmaya yönelik yapıcı bir zeminde hareket etmeye karar verdik'
Son dakika: Pekcan: 'Sayın Tai ile Türkiye-ABD ticari ilişkileri gündemindeki konularda birlikte çalışmaya yönelik yapıcı bir zeminde hareket etmeye karar verdik'
Son dakika: Pekcan: 'Sayın Tai ile Türkiye-ABD ticari ilişkileri gündemindeki konularda birlikte çalışmaya yönelik yapıcı bir zeminde hareket etmeye karar verdik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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