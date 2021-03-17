Son dakika: Pekcan: "Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek."
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Son dakika: Pekcan: "Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek."

17.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:46
Son dakika: Pekcan:

Gelen son dakika haberlerine göre Pekcan: "Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek.

Pekcan: "Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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