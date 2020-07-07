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Son Dakika | Pekcan: "Ekonomik tabloda normale dönüşle ilgili olumlu sinyalleri almaya başladık"

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özel sektör ve devlet işbirliğinin, dayanışmasının güzel bir örneğini sergilediklerini belirterek, "Ekonomik tabloda, ihracatımızda normale dönüşle ilgili olumlu sinyalleri almaya başladık.

07.07.2020 19:32 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:39

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özel sektör ve devlet işbirliğinin, dayanışmasının güzel bir örneğini sergilediklerini belirterek, "Ekonomik tabloda, ihracatımızda normale dönüşle ilgili olumlu sinyalleri almaya başladık." dedi.

Bakan Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ihracatçı birliklerinin ilk sanal ödül töreni olan "2019 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı.

Törenin açılışında konuşan Pekcan, Kovid-19 vakalarının Türkiye'de ilk görülmesinin ardından süreci çok proaktif olarak yönettiklerini belirterek, pandeminin ekonomi ve ticaret ortamı üzerindeki zararlarını asgariye indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Pekcan, bu anlamda temassız ticareti hayata geçirdiklerini hatırlatarak, bu dönemde Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbir paketiyle iş dünyasına destek verdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm Bakanlarla tam bir uyum ve iş birliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Pekcan, Bakanlıkların kendi görev ve yetki alanları içerisinde atılması gereken adımları bir bir atarak üreticinin, ihracatçının, iş insanının ticaret erbabının ve esnafın yanında olduklarını kaydetti.

Pekcan, bu süreçte, özel sektör ve devlet iş birliğinin, dayanışmasının güzel bir örneğini sergilediklerini belirterek, "Çok şükür, ekonomik tabloda, ihracatımızda normale dönüşle ilgili olumlu sinyalleri almaya başladık." ifadesini kullandı.

Haziran ihracatında hem yıllık hem de aylık bazda artışlar yaşandığına değinen Pekcan, kimya sektörü ihracatında da mart, nisan, mayıs aylarında göreceli olarak diğer sektör ihracatlarında olduğu gibi bir gerileme görüldüğünü, haziran itibarıyla kimya sektöründe de artışlar olduğunu söyledi.

Pekcan, kimya sektöründe olduğu gibi bütün sektörlerimizde de artış trendinin çok daha hızlı yükselmesini beklediklerini ifade ederek, "Bakanlık olarak desteklerimizle sizlerle tam bir işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaya her zamankinden daha fazla hazır ve istekliyiz. " dedi.

"Sektörlerimizi desteklerden yararlanmaya davet ediyoruz"

Sadece dış ticaret alanında değil, ekonomik göstergelerde de pozitif bir ivmelenme olduğunu belirten Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu zor süreçte sağlık alanında, Türkiye'nin sağlık altyapısı ve sağlık çalışanlarının gayretleriyle nasıl dünyadan ayrıştıysak inşallah ekonomi ve ticaret alanında da bütün dünyadan ayrışarak farklılığımızı göstereceğiz. Çünkü biz ülke olarak dış ticaret ailesi olarak kendimizi, potansiyelimizi, dinamizmimiz, eğitimli beşeri sermayemiz, kabiliyetlerimiz ve sanayi kapasitemiz ile zoru başarabileceğimizi çok daha ileri noktalara gelebileceğimizi biliyoruz. Bu bilinç ve özgüvenle en başta sizlerin sayesinde dünya ekonomisi içerisindeki konumumuzu güçlendirmek için gereken adımları birlikte atacağız. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinde daha etkin bir şekilde yer almaları hiç de şaşırtıcı olmayacak. Bu noktada, Kimya sektörümüzün de küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmesini bekliyor ve destekliyoruz. Bakanlık olarak Küresel Tedarik Zinciri desteklerimizle bu sürece katkı sağlıyoruz, sektörlerimizi de bunlardan yararlanmaya davet ediyoruz."

Bakanlığın kimya sektörüne verdiği desteğe ilişkin de Pekcan, "2019'da kimya sektörü ile ilgili olarak toplam 171 fuar destek kapsamına alındı, 13 UR-GE projemiz başarı ile devam etmekte, 20 proje ise tamamlanmış durumda. TURQUALITY programı kapsamında 22 firmanın 24 markası, Marka programı kapsamında ise 15 firmanın 16 markası destekleniyor. Ayrıca son iki yılda Bakanlığımız desteği ile 13 ülkeye Sektörel Ticaret Heyetleri düzenlendi.Alım heyetleriyle beraber de 4 bin 500 ikili iş görüşme yapılmıştır." diye konuştu.

İlk sanal ticaret heyetinin İKMİB tarafından düzenlendiğine işaret eden Pekcan, "Sanal ticaret heyeti ve fuarların önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacağını öngörüyoruz." dedi.

Dijitalleşme adımlarına devam edeceklerini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda devreye girecek olan Kolay İhracat Platformu'muz ise iş dünyasına çok katkı sağlayacak. Makine öğrenme algoritmasına sahip Akıllı İhracat Robotu ile farklı kaynaklardan elde edilen milyonlarca verinin analiz edilmiş halini size sunabileceğiz. Bu sayede firmalarımız doğru ürün için doğru pazarlara yönlendirilecek. Firmalarımıza seçtikleri ürün ve önerilen ülkeyle ilgili farklı ortamlarda yer alan gümrük vergileri ve kurallar, ihracat potansiyeli, Ticaret Müşavirlerimizce derlenen güncel bilgiler, ihaleler, ithalatçı firmalar, teknik engeller ve serbest ticaret anlaşmaları gibi birçok bilgi bu portalda yer alacak. Öte yandan, Buy From Turkey isimli bir platform oluşturacağız. Firmalarımız burada ürünlerini teşhir edecekler. Ürünleri bu vitrinlerde görünür olacak ve ithalatçılarla ihracatçılarımızı buluşturacağımız bir platform olacak. Ticaret Bakanlığı olarak, dijital ekonomiye geçiş noktasında bugüne kadar attığımız adımlara yenilerini ilave edeceğiz. Üretimin ve yatırımların da hızlanması için özel sektörümüzün destekçisi olmaya devam edeceğiz."

Konuşmasında İhtisas Serbest Bölgeleri desteklerine de değinen Pekcan, "Yüksek teknolojili, yüksek katma değerli üretim ve ihracata dönük desteklerimizi Kovid-19 sonrası dönemde daha da artırarak devam edeceğiz. Buradan faydalanmanızı bekliyoruz." dedi.

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Son Dakika | Pekcan: 'Ekonomik tabloda normale dönüşle ilgili olumlu sinyalleri almaya başladık'

Kaynak: AA

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