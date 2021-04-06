Son dakika! Pekcan: "2020'de e-ticaret siparişi, 2019 yılına göre yüzde 68 artışla 2 milyar 297 milyon adede yükseldi"
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Son dakika! Pekcan: "2020'de e-ticaret siparişi, 2019 yılına göre yüzde 68 artışla 2 milyar 297 milyon adede yükseldi"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı E–Ticaret Verileri"ni açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı E–Ticaret Verileri"ni açıkladı. (3)

Pekcan: "2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi."

Bakan Pekcan: "2020'de e-ticaret siparişi, 2019 yılına göre yüzde 68 artışla 2 milyar 297 milyon adede yükseldi."

Bakan Pekcan: "e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9,8 iken 2020'de 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükseldi."

Son dakika! Pekcan: '2020'de e-ticaret siparişi, 2019 yılına göre yüzde 68 artışla 2 milyar 297 milyon adede yükseldi'
Son dakika! Pekcan: '2020'de e-ticaret siparişi, 2019 yılına göre yüzde 68 artışla 2 milyar 297 milyon adede yükseldi'
Son dakika! Pekcan: '2020'de e-ticaret siparişi, 2019 yılına göre yüzde 68 artışla 2 milyar 297 milyon adede yükseldi'
Son dakika! Pekcan: '2020'de e-ticaret siparişi, 2019 yılına göre yüzde 68 artışla 2 milyar 297 milyon adede yükseldi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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