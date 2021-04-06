Son dakika! Pekcan: "2020'de e-ticaret siparişi, 2019 yılına göre yüzde 68 artışla 2 milyar 297 milyon adede yükseldi"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı E–Ticaret Verileri"ni açıkladı.