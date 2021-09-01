Son dakika: Pazaryeri Spor Kulübü ve Halk Eğitimi Merkezi sporcuları Zafer Kupası'nda 10 madalya kazandı

Son dakika spor haberi: Bilecik'in Pazaryeri Spor Kulübü ve Halk Eğitimi Merkezi Kick Boks Takımı, iller arası Zafer Kupası'ndan 10 madalya ile döndü.

Bilecik'in Pazaryeri Spor Kulübü ve Halk Eğitimi Merkezi Kick Boks Takımı, iller arası Zafer Kupası'ndan 10 madalya ile döndü.

Kütahya'da iki gün süren 13. İller Arası Zafer Kupası'na katılan sporcular, 2 birincilik, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

Genç kızlar 65 kiloda Nisa İmran Torun birinci, 48 kiloda Neslihan Kınık ikinci, yıldız kızlar + 69 kiloda Nur Yeliz US ikinci, 60 kiloda Azra Ceylan ikinci, minik kızlar 32 kiloda Ayşegül Ünlü ikinci, Leyla Uğur üçüncü, 47 kiloda Ecmel Nisa Ak üçüncü oldu.

Yıldız erkekler 57 kiloda Batuhan Kınık birinciliği, + 69 kiloda Efecan Güçlü üçüncülüğü, minik erkekler 47 kiloda Kaan Kaçal üçüncülüğü kazandı.

Antrenör Fehmi Piliç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan ve başarı gösteren sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımız için her türlü maddi manevi desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e de teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun