Son Dakika: Pazartesi kargolar çalışıyor mu? 19 Temmuz Arefe günü kargolar açık mı?
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Son Dakika: Pazartesi kargolar çalışıyor mu? 19 Temmuz Arefe günü kargolar açık mı?

Son Dakika: Pazartesi kargolar çalışıyor mu? 19 Temmuz Arefe günü kargolar açık mı?
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Son Dakika: Kurban Bayramına az bir zaman kala arefe günü kargolar çalışıyor mu? sorusu araştırılmakta. Arefe günü ile birlikte 9 günlük bayramda kargolar konusunda açıklama yapıldı. Peki, Pazartesi kargolar çalışıyor mu? 19 Temmuz Arefe günü kargolar açık mı? 19 Temmuz Pazartesi arefe günü kargolar açık mı?

Son Dakika: Kurban Bayramına az bir zaman kala arefe günü kargolar çalışıyor mu? sorusu araştırılmakta. Arefe günü ile birlikte 9 günlük bayramda kargolar konusunda açıklama yapıldı. Peki, Pazartesi kargolar çalışıyor mu? 19 Temmuz Arefe günü kargolar açık mı? 19 Temmuz Pazartesi arefe günü kargolar açık mı? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: 19 TEMMUZ PAZARTESİ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı nedeniyle kargo firmalarının birçoğu bayram tatili süresinde vatandaşlara hizmet veremeyecek. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecektir.

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, Kurban Bayramının resmi tatil ilan edilmesi sonrasında 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerinde kapalı olacak yani çalışmayacak.

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